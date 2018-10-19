Demir kapı ile kapatılarak kilit vurulan köy yolu ulaşıma açıldı

Tokat'ta arazisinden geçen yolu demir kapı ile kilitleyerek ulaşıma kapatan köylü, yapılan girişimler sonucu yolu diğer yoldaki sorun çözülene kadar ulaşıma tekrar açtı.

Tokat merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeli köyü ile Yelpe köylüleri arasında yayla anlaşmazlığı nedeniyle itilaf yaşanıyor. İki köy arasında yaşanan gerginlik nedeni ile Dedeli köyünden geçerek Yelpe köyüne giden yoldan geçmeye imtina eden köylüler alternatif olarak Gümenek köyünden ulaşımlarını sağlıyordu. Gümenek köyünden geçen yolun şahıs arazisinden geçmesi nedeni ile arazi sahibi yolu demir kapı ile kapatarak kilitlerken, İl Özel İdaresi tarafından açılmaya başlanan bir diğer yolda mahkeme kararı ile durdurulmuştu, Yol sorunu yaşayan köylüler eylem yaparken, olayın ardından iki köyün muhtarı valilik tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Yapılan yazılı açıklamada Dedeli köyünden geçen yolun açık olduğu, güvenlik önlemlerinin alındığı, Yelpe köylülerinin bu yolu kullanabilecekleri bilgilerine yer verilmişti.

Kapatılarak kilit vurulan köy yolu açıldı

Yaklaşık bir aydır demir kapı ile kilitlenen yol tekrar ulaşıma açıldı. Demir kapıyı arazi sahibi köylüler ile birlikte sökerek yolun kenarında taşıdı. Gümenek köyünden yolun geçtiği arazi sahibi Hüseyin Kasım, Tokat Valisi Ömer Toraman'ın ricası üzerine arazisinin üzerinden geçen yoldaki kapıyı kaldırarak ulaşıma açmaya karar verdiğini söyledi. Uzun bir süredir tarla yolu olarak kullanılan yola kendisinden izinsiz malzeme döküldüğünü ifade eden Kasım, "Yol arazimden geçiyordu, yola malzeme döktüler. Bu nedenle yolu kapatmıştım.. Valimizin ricası üzerine yolu tekrar açtım diğer yol yapılana kadar. O yolun yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Orada da arazim var, oradan da yola vereceğiz. 1987 yılından beri bu yol kullanılıyordu. Hem arazimden hem de köyümüzün içinden geçtiği için huzursuzluk çıkıyordu. O nedenle kapatmıştım" diye konuştu.

Gümenek köyünden Ali Sarı ise, "iki köy arasındaki bu yol arazi yolu idi ama şehir yolu yapmaya çalıştılar. O nedenle kapalı idi. Bizde valimizin ricası üzerine diğer yol yapılana kadar bu yolu açmaya söz verdik" şeklinde konuştu.

Yolun açılmasıyla birlikte yoldan Yelpe köylüleri arazi yolundan geçmeye başlarken, yaşanan gelişmelerden mutlu olduklarını dile getirdi.