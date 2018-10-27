Dereye düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cepnibey Mahallesi'nden geçen Çanakçı Deresi'nde bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Niksar Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, merdivenle indiği dere kıyısından kedi yavrusunu çıkardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurutularak ısıtılan kedi tedavisinin yapılmasının ardından tekrardan doğal ortamına bırakıldı.