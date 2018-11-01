Direksiyon başında kalp krizi geçiren imam ağır yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirerek düşen cami imamı kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar'a bağlı Teknealan köyü Kirazlıdere mevkinde meydana geldi. Eşi E.B. ile birlikte ormanda odun toplamaya giden Teknealan köyü Cami imamı A.B., eşinin kesilen odunları topladığı esnada traktörü hareket ettirirken kalp krizi geçirerek yere düştü. Traktörün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan A.B., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.