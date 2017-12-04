Doğa fotoğrafçısı muhtardan amatörlere ders.

Tokat Fotoğrafçılar Derneğinin (TOFDER)bu hafta misafiri usta fotoğrafçı Nazif Karakoç oldu. “Fotoğrafların ifade gücü” konulu söyleşinin açılış konuşmasını TOFDER Başkanı Mehmet Alperen Timur yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Karakoç, tecrübe ve deneyimlerini anlattı. Başçiftlik ilçesinde muhtarlık yapan ve fotoğraf sanatı ile ilgilenmeye devam ettiğini ifade eden Karakoç, “Fotoğraflar ile doğaya olan hayranlığımı yansıtmaya çalışıyorum. Ömrümü fotoğrafçılığa adadım. Elimde fotoğraf makinesi ile yaz-kış, dağ-bayır dolaşıyorum. Doğa harikalarını çekerek binlerce kişiye ulaştırmanın zevkini yaşıyorum. Çektiğim; kelebek ve çeşitli böcek türlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Tokat’ın tanıtımına da katkı sağladığımı düşünüyorum” dedi.