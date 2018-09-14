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Dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü köyü dolu yağışı nedeni ile beyaza büründü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü köyü dolu yağışı nedeni ile beyaza büründü.


Tokat kent merkezinde sabah saatlerinde hafif şekilde yağan dolu akşam saatlerimde Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü köyünde etkisini gösterdi. Kısa süreli dolu yağışı ile birlikte köy adeta beyaza büründü. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ilk belirlemelere hasara yol açmadı.


Öte yandan Erbaa ilçesinde 6 Eylül'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu sonucu yüzlerce araçta maddi hasar meydana gelmişti. İl dışından gelerek sanayi sitesinde yer tutan tamirciler doludan zarar gören araçların tamiri için mesai yapmaya devam ediyor.

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