Domates çekme makinesi kadınların işini kolaylaştırdı

Tokat'ta seyyar salçacı domates çekme makinesi ile kadınların iş yükünü azalttı, salça yapmak kolaylaştı.

Sonbahar mevsimi ile birlikte kış hazırlıklarına başlayan kadınlar tatlı bir telaş içerisine girdi. Tarladan toplanan domatesleri çuvallara koyarak ezmek suretiyle suyunu çıkartarak salça yapımı ise tarih oluyor. Eski usulde yapılan ve günlerce süren zahmetli salça yapımı yerini teknolojiye bıraktı. Salça fabrikalarında kullanılan makinenin minyatüründen yaptıran baba-oğul seyyar araçları ile evlere giderek hizmet veriyor. Yaklaşık 1 ton domatesi 1 saat gibi kısa sürede elektrikle çalışan domates çekme makinesi ile suyu çıkarılıyor. Kentte uzun bir süredir seyyar salçacı olarak hizmet veren Ali Şahin, oğlu ile birlikte sabahın erken saatlerinde başlayarak gece saatlerine kadar taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

1 ton domatesin 1 saat 10 dakikada suyunu çıkartıyor

100 kilo domatesten eski usulle 15 kilo salça çıkarılırken domates çekme makinesi ile bu rakamın 25 kiloya çıktığını ifade eden Şahin, hem süre kaybı hem de domatesin israf olmasını engelleyerek kadınların işini kolaylaştırdıklarını söyledi. Şahin, "Kadınlar salça yapmak için domatesi ayaklarında oluklarda eziyordu, elleri ile eziyorlardı. Düşüp yaralananlar, kolunu belini kıranlar oluyordu. Şu anda bunu kaldırdık. Kadınlar sabah salçasının ezdiriyor, akşama kadar da pişirip evine koyuyor ve işlerine devam ediyor. Eskiden salça yapmak günler alıyordu. Şimdi 4 saatte salça yapabiliyor. 1 ton domatesi ezme süresi 1 saat 10 dakika. 1 ton domatesi bayanların çiğneyerek suyunu çıkarması bir hafta sürer" dedi.

Salça makinesinin avantajlı olduğunu ifade eden Fazlı Akdağ ise salça yapmak için önceden en az 2-3 gün uğraşan kadınların şuanda 1 günde salça işini yapabildiğini söyledi.

"Samanlıklar saray oldu, gelinlikler kolay oldu"

Ev hanımı Meryem Ergen, önceden ayakları ile çiğneyerek ezdikleri domatesten salça yapımının günler sürerken artık kolaylaştığını belirterek, "Bir traktör domates bir günde bitiyor. İşimiz kolaylaştı. Samanlıklar saray oldu, gelinlikler kolay oldu" dedi.