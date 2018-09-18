Domatesin serada 4 liraya kadar yükselmesi bekleniyor

Tokat'ta serada 3 liradan satılan domatesin ekim ayında 4 liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde 10 yıldır örtü altı sebze üretimi yapan Ahmet Yılmaz, domates üreticisinin bu sezon yüzünün güldüğünü kaydetti. Geçtiğimiz yıl bu aylarda tarlada 50 kuruştan satılan domatesin bu aylarda 2 liradan satıldığına dikkat çeken Yılmaz, bu rakamın serada 3 liraya çıktığını söyledi. Marketlerde 5 - 6 liradan satılan domatesin sezon sonuna doğru fiyatının artmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, fiyatların artışında domates ekiminin azalmasını neden olarak gösterdi.

Domates üretimi azaldı, fiyat arttı

Tarlada domates hasadının bitmek üzere olduğuna dikkat çeken Yılmaz, serada ekim ayı sonuna kadar üretim yapmayı beklediklerini belirterek, “Şuanda tarlada hava şartlarından ve dolu yağışı nedeni ile açıkta domates üretim hemen hemen bitti. Örtü altı dediğimiz sera tipi domates üretimimiz devam ediyor. Bu yıl domates fiyatları yüksek. Şuanda tarlada 2 lirada serada domates 3 lira. Geçen yıl bu ayları baz alacak olursak çok düşüktü. 40-50 kuruş civarında idi. Bu yıl tarlada domates 2 liradan aşağı düşmedi. Buda üreticileri memnun etti” dedi.

Açıkta domates üretiminin hava şartları, bazı zararlılar nedeni ile sıkıntılı bir hal aldığını belirten Yılmaz, ”Bu nedenle Kazovada domates üretimi düştü. Tokat bölgesinde geçen yıl ki fiyatların düşük olması nedeni ile bu sene domates ekimi yapan az oldu. Bu yıl gibi tatmin edici rakamlar olsa üretim fazla olurdu. Doların bizlere etkisi aldığımız malzeme ve ilaçla etkisi oldu. Sezon başında kilosunu 10 liraya aldığımız salatalık poşeti şuanda 16 lira” diye konuştu.

Vatandaş salçalık domates bulamadı

Domates fiyatlarının sezon sonuna kadar artmasını beklediklerini belirten Yılmaz, salçalık domateste de sıkıntı olduğunun altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti “Salçalık domates üretimi son aylara bırakıldı. Geçen yıl bu aylarda çok ucuzdu salçalık domates 25-30 kuruştu. Bu yıl salçalık domates bulamıyoruz. Bulduğumuz domateste 2 lira”