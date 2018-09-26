Döviz kurundan etkilenmedi, geçen yılki fiyattan satıyorlar

Döviz kurundaki artışın fırsatçıları harekete geçirmesi nedeniyle birçok ürüne yüzde 100'e varan zam gelirken, kışın habercisi alıç meyvesine zam yapılmadı.

Kayalık ve taşlık yerlerdeki çalılıklar içinde, ormanlarda yetişen kırmızı ve sarı renkte olan alıç meyvesi sonbahar aylarında toplanıyor. İplere tek tek dizilerek satışa sunulan alıç meyvesi geçmişten günümüze kadar bir çok sağlık sorunun tedavisinde şifa niyetine kullanılıyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkisi Avrupa'da da kabul edilen alıç, Tokat'ta seyyar tezgahlarda tanelerinin iriliğine göre 3-5 lira arasında satılıyor.

3 yıldır aynı fiyat

Tokat'ta yaklaşık 6 yıldır seyyar tezgahında alıç satan Metin Doğan, döviz kurundaki artışı vatandaşa yansıtmamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Dolardaki artış vatandaşı etkiledi, bizler küçük esnaflar olarak alıcı son 3 yılın fiyatından satmaya çalışıyoruz” dedi. Doğal şifa kaynağı alıcın bir çok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeni ile ilgi gördüğünü ifade eden Doğan, "Alıç ayrıca kilo verme ve bağırsakların çalışmasında da önemli rol alıyor. Kan dolaşımı, beyin hücrelerinin yenilenmesinde etkisi olduğu biliniyor. Alıç satışlarından memnunuz. Türkiye'nin birçok ilinden isteyenler oluyor. Yabancılar daha çok ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Hüdai Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde alıç satan İbrahim Şahin ise alıç meyvesinin geçen yıla göre bu sene daha bol olduğunu söyledi. Alıç fiyatlarına zam yapmadıklarını ifade eden Şahin, "Dolara gelen zamları bahane ettiler ama bizde öyle bir şey yok. Geçen yılki fiyattan devam ediyoruz. 3-5 lira arasında alıç satıyoruz" ifadelerini kullandı.