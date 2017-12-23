Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 10:34

Drone ile fotoğraf servisi

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde bir fotoğrafçı bastığı fotoğrafları müşterilerine insansız hava aracı drone ile gönderiyor.

Drone ile fotoğraf servisi

23 Aralık 2017 10:34


Zile ilçesinde fotoğrafçı Gökhan Polat, internet üzerinden müşterilerinden gelen fotoğrafları tab ederek evlerine, iş yerlerine drone ile gönderiyor. 10 dakika gibi bir sürede fotoğrafları eline ulaşan müşteriler hizmetten memnun kalıyor. Müşterilerin tab edilecek fotoğraflarla birlikte konum bilgilerini sosyal medya üzerinden göndermesiyle başlayan süreç, tab edilen fotoğrafların drone’a zarf içinde bağlanıp gönderilmesiyle sonuçlanıyor. Gönderim aşamasında cihaz üzerinde yer alan kameradan ulaşım süreci takip ediliyor. Araç müşteriye yaklaştığı sırada, müşteri aldığı mesajla drone’u karşılamak için müsait bir alana çıkarak fotoğraflarını teslim alıyor.


Daha hızlı olması ve uzakta olan müşteriler için böyle bir uygulama yapmayı tercih ettiğini ifade eden Gökhan Polat, "Müşterilerin sosyal medya üzerinden gönderdiği fotoğrafların çıktısını alıp kendilerine drone ile gönderdik. Mesafe 4 kilometre idi. Çok rahat bir şekilde ulaştırdık" dedi.


Drone ile gelen fotoğraflarını alan Mustafa Nadir Kuyumcu ise 15 dakika içinde fotoğraflarının tab edilerek kendisine ulaştığını ve çok memnun kaldığını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Pazartesi
    Sisli
    6°C
  • Salı
    Sisli
    6°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç