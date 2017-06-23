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23 Haziran 2017 15:22

DSP’li Alpay’dan ’adalet’ yürüyüşü eleştirisi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Adayı ve Tokat İl Başkanı Hüseyin Alpay, adalet yürüyüşünün toplumun kabul ettiği bir yürüyüş olmadığını söyledi.

DSP’li Alpay’dan ’adalet’ yürüyüşü eleştirisi

23 Haziran 2017 15:22


Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret eden DSP Genel Başkan Adayı ve Tokat İl Başkanı Hüseyin Alpay, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Alpay, solda birlikteliği sağlamak adına aday olduğunu belirterek, "Sol partilerin Türkiye de yüzde 35 oyu var. Bugün yüzde 25’dir. DSP yok. Yüzde onluk kesim DSP’ye oy vermiyorsa CHP’yede oy vermiyor. Biz bu yüzde 10-12 oya talibiz. Belki çok iddialı bir söz olacak ama Türkiye’de inançlı ve laik bir kesimlerle buluşmayı hedefliyoruz. Bizim inancımız bu. Ayakları bu topraklara basan, gücünü bu topraklardan alan Ecevit solculuğuna ihtiyacı var" dedi.


Bülent Ecevit’in sağcıların oy verdiği son lider olduğunu ileri süren Alpay, o yüzden sağcıların oy vereceği yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu kaydetti.


CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu ’adalet’ yürüyüşünü değerlendiren Alpay,"Toplumun kabul ettiği bir yürüyüş değil. CHP’lilerin kabul ettiği, istediği bir yürüyüş. Bunu toplumun geneline yayıp tamamının taleplerine dönük bir şekilde yapılması bence daha faydalı olabilirdi. Bir de bu yürüyüşün FETÖ ile irtibatlandırılmasını mutlaka geçmesi gerekiyor. Ben böyle olmadığını biliyorum sayın Kılıçdaroğlu’nun da alet olmayacağını biliyorum. Buradaki sorun CHP’nin kitleselleşme noktasından kaynaklanıyor. Bu yürüyüşün demokrasi açısından bir kazanca dönüşmesini ayrıca diliyorum" diye konuştu.




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