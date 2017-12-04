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04 Aralık 2017 10:57

Düğün magandaları tutuklandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, katıldıkları düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Düğün magandaları tutuklandı

04 Aralık 2017 10:57


Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz hafta cuma günü Tokat’ta Erbaa ilçe merkezinde bağlı Gündoğdu Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi’nde Neslihan-Necati K. çiftinin düğününde meydana geldi. Düğünün yapıldığı sokakta havaya ateş açıldığı ihbarıyla olay yerine gelen emniyet güçleri, yaptıkları tetkik sonrasında Hürkan Ç. (26) ile Samet T.’nin (23) silahla havaya ateş ettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından Samet T.’ye ait 60 EM 551 plakalı otomobilde yapılan arama sonrasında, ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 pompalı tüfek ile birlikte 2 adet tabanca ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alındı şüpheliler, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Samet T. ve Hürkan Ç.’nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.




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