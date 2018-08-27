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27 Ağustos 2018 16:01

Düğünlerde yapılan denetimlerde çok sayıda silah ele geçirildi

Tokat’ta 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince düğünlerde yapılan denetimlerde 28 adet kurusıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği ile 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirilirken, 37 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

Düğünlerde yapılan denetimlerde çok sayıda silah ele geçirildi

27 Ağustos 2018 16:01


Edinilen bilgiye göre; düğünlerde silah ile ateş edilmesi sonucunda yaralanma ve ölüm olaylarının meydana gelmesi sebebiyle, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan düğünlerde silah atılmasının önlenmesi için resmi ve sivil kıyafetli personel görev yaptı. Bu kapsamda 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince düğünlerde yapılan kontrollerde 28 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Söz konusu şahıslara meskun mahalde ateş etmekten adli işlem yapılarak 37 bin 884 TL idari para cezası uygulandı.




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