Düğünleri matem gününe çevirmeyin uyarısı

Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, Haziran ayı muhtarlar istişare toplantısında köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda muhtarların köy ve mahalleleri ile ilgili istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaymakam Üçer, konuşmasında düğünlerde silah atılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini ve gereğini yapacaklarını söyledi. Düğün günlerini matem gününe çevirmeyin uyarısında bulunan Kaymakam Üçer,"Düğünlerde silah atılması ülkemiz genelindeki toplumsal bir asayiş sorunu haline gelmeye başladı. Bu konuda bizlerin yanı sıra siz muhtarlarımıza da çok büyük iş düşüyor. Biz üzerimize düşeni bugüne kadar yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Turhal’da bu sorunu kesinlikle bitireceğiz. Bunda çok kararlıyız. Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bildiğiniz gibi geçen sene Kalaycık Köyümüzde bir düğünde silah atma yüzünden bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Düğün günlerini matem gününe çevirmeyin. Artık bu alışkanlığı lütfen bırakalım" dedi.

Kaymakam Üçer, düğünlerde resmi ve sivil görevli polis sayısının artırılması talimatını vererek,"Tehlike sadece düğünlerde atılan silahta değil. Gelişigüzel sıkılan her mermi havada kalmıyor. Yer çekimi etkisiyle yorgun mermi diye tabir ettiğimiz çekirdek hızla yere düşüyor. Bu da insanlara veya araçlara zarar veriyor. Yorgun merminin yaralanmalara ve hatta ölümlere bile yol açabileceğinin de bilinmesini istiyoruz. Ben buradan emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımıza sizin yanınızda talimat veriyorum. Düğünlerdeki resmi ve sivil görevli sayılarınızı arttırın. Hangi düğünde silah atıldıysa da kanunlarda belirtildiği üzere gereken cezai işlemleri uygulayın. Kısacası sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Düğünlerde ve diğer eğlencelerde silah atan sonucuna katlanır. Her kim yada kimler vatandaşımızın huzur ve güvenliğini tehlikeye atıyorsa o konuda kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.