Dünya Şampiyonu Ateşli memleketinde coşkuyla karşılandı

Tunus’un Hammamet kentinde 9-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak erkekler +78 kiloda dünya şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli için memleketi Tokat’ta karşılama töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ile birlikte birçok vatandaş katıldı.

Bugüne kadar çıktığı hiçbir müsabakayı kaybetmeyen Emre Kutalmış Ateşli’nin, Tokat Belediye Plevnespor Kulübü’nde ter döküyor olmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bugün Tokatımız için çok gurur verici bir gün. Zira Emre Kutalmış Ateşli’yi bugün Tokat olarak bağrımıza bastık. Hem tebriklerimizi hem de teşekkürlerimizi kendisine ilettik. Bir kez daha sizlerin huzurunda Emre’yi tebrik ediyorum. Emre hem Türkiyemize hem de Tokatımıza büyük bir gurur yaşattı. Zira Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Ayrıca Emre’nin şöyle de bir özelliği var, bugüne kadar hiçbir müsabaka kaybetmedi. Bu genç yaşında ben inanıyorum ki, bundan sonra da hem büyüklerde hem de olimpiyatlarda aynı başarıyı elde edecek, hem ülkemize, hem de bizim bu topraklarımıza güzellikleri bizlere yaşatacaktır" şeklinde konuştu.

Emre Kutalmış Ateşli de hedefini bozmadan aynı şekilde başarısı serisini devam ettirme sözünü verip, "Büyükler de dünya ve Avrupa şampiyonlukları ve hatta spor camiasının en büyük maçlarının olduğu olimpiyatlarda da şampiyonluk alıp tekrar memleketime, ülkeme dönerim inşallah. Buradaki herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kazandığı başarılardan sonra yaptığı asker selamıyla da tanınan Ateşli, "Birçok ülke katılıyor maçlara. Herkesin Türk’ün gücünü, askerlerimizin gücünü görmesi için böyle bir selam durma kararı aldık. Şehitlerimize ve gazilerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Namağlup şampiyon Emre Kutalmış Ateşli, 2013 yılında minikler şampiyonluğu, 2015 yılında Yıldızlar Türkiye Şampiyonu, 2010 Yıldızlar Avrupa Şampiyonu, 2016’da Avrupa Gençler Şampiyonu, 2017’de hem Gençler hem de Avrupa Şampiyonu olmuştu. Ateşli, 2018 yılında elde ettiği son başarıyla Tunus’ta düzenlenen şampiyonada ülkeye altın madalya ile dönen tek milli sporcu olarak kayıtlara geçti.