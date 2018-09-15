Dünya temizlik gününde çöp topladılar

Tokat'ta, öğrenciler ‘Dünya Temizlik Günü' dolayısı ile Yeşilırmak kenarındaki parklarda çöp topladı.

Asıl amacı “çöp körlüğü” yaşayan insanları harekete geçirme projesi ile farkındalık kazandırmak olan ‘Dünya Temizlik Günü'nde, dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Tokat'ta da etkinlik düzenlendi. ‘Dünya Temizlik Günü' kapsamında Tokat Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler çevre temizliği yaptı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, Kadın Girişimler, Özgür Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ve annelerinin katıldığı etkinlik 15 Temmuz anıtı önünde başladı. Yeşilırmak kenarındaki parklarda etkinlik kapsamında çöp temizliği yapıldı. Hıdırlık köprüsünde sona eren etkinliğe katılanlara Başkan Çelik, katkılarından dolayı teşekkür etti.