Duyu bütünleme terapisi çocukların öğrenme potansiyeli artırıyor

Öğrenme problemleri ve davranış problemleri yaşayan çocuklar ile otizm, hiperaktivite, dikkat eksikliği, dikkat bozukluğu yaşayan çocuklara uygulanan duyu bütünleme terapisi, çocukların ve ailelerinin umudu oluyor. Fizyoterapist Gizem Öztürk, Tokat'ta kriterlere uygun olarak kurulan duyu bütünleme odasında başarılı sonuçlar almaya başladıklarını söyledi. Çocukların hareket kabiliyetini arttırmayı ve davranışlarındaki eksiklikleri gidermeyi amaçlayan duyu bütünleme terapisinde çocukların davranışlarında meydana gelen gelişimin önemli olduğunu belirten Öztürk, "Çocuklarımızın geldiği ilk seansta çocuğun neye nasıl tepki verdiğini gözlemliyoruz. Çocuğun yaşına ve durumuna uygun değerlendirme metotlarını kullanıyoruz. Çocuktaki problemlerin altında duyusal bir sebep olup olmadığı ile ilgili aileyi bilgilendiriyoruz. Terapimizin bilimsel temellerini aileye anlatıyoruz" dedi.

Yapılan çalışmalara göre insan popülasyonunun yüzde 20'sinde duyu bütünleme bozukluğu olduğunu ifade eden Öztürk,"Nörolojik bir tanı eşlik edince oran yüzde 88'e yükseliyor. Ama önemli olan duyusal sorunun günlük yaşamı ne kadar etkilediğidir. Tedavi seanslarımıza başladığımızda her seansımız için bir plan oluşturuyoruz, amaçlarımızı belirliyoruz. Çocuğun seanstaki tepkisine göre planda değişiklikler yapıyoruz. Bir sonraki seansımızı önceki seanstaki durumuna göre yeniden düzenliyoruz. Çocuğun vücudunu aktif olarak kullanırken uygun iletişim ve davranış cevapları oluşturmasını bu sırada farklı duyusal deneyimleri yaşamasını istiyoruz. Öğrenmesini istediğimiz akademik becerileri tedavimize eklediğimiz için oyun ortamında çocukların öğrenme potansiyelleri artıyor" diye konuştu.