Elektrik direğine çarpan otomobilde anne ve çocuğu yaralandı

Tokat'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü anne ile çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolundan ana yola ilerleyen Arife I. idaresindeki 54 AH 859 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeni ile kuruyan otlar alev aldı. Küçük çaplı yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazada hafif şekilde yaralanan anne ile çocuğuna sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla anne kucağına aldığı çocuğu ile birlikte Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edilirken, olay yerince elektrik firması ekipleri çalışma başlattı.