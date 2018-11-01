Elektronik atıklar kutularla toplanacak

Erbaa Belediyesi elektronik atıkların toplanması için Cumhuriyet Meydanı'na elektronik atık toplama kutusu yerleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamayla, kullanım ömrünü tamamlamış olan elektrikli ve elektronik atıkların çevreye zararlarını ortadan kaldırılması, ayrıştırılarak, yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, elektronik atıkların, toplam genel atıklar içinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Elektronik atıkları toplamak için Cumhuriyet Meydanı'mıza toplama kutusu yerleştirdik. Geleceğin çevreyi korumakla mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple tüm hemşerilerimizin bu duyarlılıkla davranmalarını bekliyoruz. Atıkları ekonomiye yeniden kazandırılabilecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.