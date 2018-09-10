Emekliler konut için uzun kuyruklar oluşturdu

Tokat'ta, TOKİ'nin satışa çıkaracağı 292 konut için sıraya giren emekliler, banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tokat'ta TOKİ tarafından inşaat çalışmaları devam eden 436 konuttan 292'si emeklilere yönelik olarak satışa sunuldu. Ön kayıtların yapıldığı ilk gün banka şubesi önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bankada yoğunluğun devam etmesi nedeni ile emekliler zor anlar yaşadı. Öğlene arasına kadar kayıt yaptıramayan emekliler öğleden sonra da banka önünde yoğunluk oluşturdu. Banka kapılarının açılmasıyla birlikte aynı anda içeri girmek isteyen emekliler, birbirini ezme tehlikesi geçirdi. Bin lira ödeme yaparak kayıt işlemi yaptıran emekliler, ev hayali ile bankadan ayrıldı.

21 Eylül son gün

21 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvurularda ön kayıt yaptıracak olan emekliler 3 Ekim'de düzenlenecek olan kura çekimi ile ev sahibi olabilecek. Kura da konut hakkı kazanan emekliler bankaya 12 bin ile 19 bin lira iki seçenekte para yatırarak, 180 ay konutun metrekaresine göre 517 ile 793 lira taksit ödeyecek. 105 bin ile 162 bin liraya konut sahibi olacak. 3+1 daire için ise en düşük daire fiyatı 225 bin 166 TL. En yüksek daire fiyatı ise 260 bin 193 TL'ye 96 ay ile 120 ay arasında vade ile satılacak. 3+1 daireler 126.42 metrekare, 2+1 daireler ise 85.38 metrekareden oluşuyor.