Emniyet kemerinin hayat kurtardığı kaza kameraya yansıdı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptıktan sonra kanala uçan otomobilin kaza anı kameralara yansırken, kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesinde Ayvaz istikametine seyir halinde olan B.C.T. idaresindeki 60 NS 494 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Kireçköprü mevkiinde kavşağa girdiği anda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan otomobil kanala uçtu. Şehir polis kameralarına anbean yansıyan kazayı gören vatandaşlar yaralıyı kurtarmak için otomobilin yanına koştu. Emniyet kemerinin hayatını kurtardığı kazada yaralanan sürücüye 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Sedye ile otomobilin uçtuğu yerden çıkarılan sürücü Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.