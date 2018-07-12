En güzel balkon ve bahçe yarışması

Turhal’da en güzel bahçe ve balkon heyecanı sürüyor. Turhal Belediyesi’nin, Turhal da yeşil dokuyu çoğaltmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekânlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, sürdürülebilir, yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği ’En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması’nda jüri üyelerinin yarışmaya başvuranların bahçe ve balkonlarını değerlendirmeleriyle sona gelindi.

Yarışma ile açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler "Nefes aldığımız, hayaller kurduğumuz, tabiattan esintiler dinlediğimiz en güzel yerlerdir evlerimizin bahçesi ve balkonları. Evlerinin balkonunda yeşile önem veren, her şeyiyle güzel Turhalımızı daha da güzelleştirmek için emek harcayan Turhallı çevre dostlarına teşekkür ederim" dedi.

Kazananların salı günü açıklanacağı yarışmada dereceye giren yarışmacılara ise çeşitli hediyeler verilecek.