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30 Haziran 2018 09:31

Engel tanımadı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi, doktor oldu

Tokat’ta çocukluk hayalini gerçekleştirerek doktor olan bedensel engelli Sare Aydın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Engel tanımadı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi, doktor oldu

30 Haziran 2018 09:31


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Ömer Halis Demir konferans salonunda düzenlenen törenle 83 tıp fakültesi mezunu kep atma heyecanı yaşadı. Tıp Fakültesi öğrencileri arasında azmi ile örnek olan Sare Aydın ise bölüm birincisi olarak konuşma yaptı. Sahne girişine özel olarak hazırlanan platforma tekerlekli sandalyesiyle çıkan Aydın, alkış topladı. Arkadaşları tarafından ayakta alkışlanan Aydın, konuşmasında yaşadıkları tüm sıkıntıların doktor olmak için olduğunu ve buna değini kaydetti. Öğrencilik hayatında yaşadığı problemleri dile getiren Aydın, "Tıp fakültesini tercih ettiğim ilk günlerden itibaren çok zorlanırsın, yorulursun, pişman olursun sözlerine fazlasıyla maruz kaldım. Çok zorlandım, çok fazla yoruldum ama hiçbir zaman pişman olmadım" dedi.


Aydın’ın kürsüdeki konuşmasının ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu konuşmasında çiçeği burnundaki doktorlara öğütler vererek, "Unutmayın ki hekimlik sadece teknoloji, bilgi birikimi ile bunun yansıması değildir. Bunun yanında insani değerler, vicdan, sanat vardır. Bunların bütün bileşeni ile iyi bir hekim olunur" ifadelerini kaydetti.


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise konuşmasında hekimliğin önemine dikkat çekerek, "Sizler önemli bir zamanda anlık doğru karar vermeyi öğrendiniz. O yetiyi arkadaşlarımız size kazandırdı. Bunu ömür boyu uygulamanızı diyorum" diye konuştu.



"Çok şey öğrendim, öğrettim"


Konuşmaların ardından Sare Aydın sahneye tekerlekli sandalyesiyle çıkarak mezuniyet belgesini Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’den aldı. Tıp Fakültesini bitiren arkadaşları ile birlikte kep atarak büyük bir sevinç yaşayan Aydın, "Çok şey öğrendim, öğrettim de diyebilirim. Artık insanlar gittiği yerde rampalara, otoparklara daha dikkatli davranacağını düşünüyorum. En azından benim arkadaşlarım bu konuda hassaslar. Böyle bir şey kazandırabildiğim için çok mutluyum" dedi.



"Zor günler yaşadım"


Yaşadığı gururu dile getiren Aydın, "Zor günler yaşadım. Ama başardım çok şükür. Mutluyum, çocukluk hayalimdi hekim olmak. Aynı zamanda ikinci bir amacım ise insanların zihnindeki engelli algısını değiştirmek. Çünkü insanlar bir engellinin doktor olabileceğini hatta meslek sahibi olabileceğini bile birazcık yadırgıyorlar diyebilirim. Çok fazla hasta ile çocukla tanışma fırsatım oldu tıp eğitimi sayesinde. Zihinlerdeki ön yargıları biraz da olsa kaldırdığımı düşünüyorum. Mutluyum. Umarım herkesin zihnindeki ön yargılar birazcık azalmıştır" diye konuştu.



"Sare iyi ki bizim kızımız"


Aydın’ın anne ve babası da mezuniyet törenin sevinç yaşadı. Kızının azimle okulunu bitirmesinden duyduğu sevinci dile getiren baba Selahattin Aydın "Elhamdülillah çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sare iyi ki bizim kızımız. Allah’ım iyi onu bize vermiş. Bugün en mutlu günüm" dedi.


5 çocuk annesi Fadime Aydın ise yaşadığı sevinci dile getirerek, "Çok mutluyum, sevinçliyim. Allah herkesin evladına bunu nasip etsin. Bugün en mutlu günüm. 6 yıl çok güzel geçti, zorlanmadık bir gün gibi geçti benim için" ifadelerini kullandı.




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