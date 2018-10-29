Engelli anneleri bir araya geldi, ritm grubu kurdu

Tokat'ta engelli öğrencilerin annelerinden oluşturulan 'Neşeli Günler Ritm Grubu' sahne aldı.

Yeniyurt Mahallesindeki özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin yeni binasının açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel olarak yapıldı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ile birlikte çok sayıda davetlinin katıldığı açılış dualarla kurdele kesilerek yapıldı. Engelli öğrencilerin annelerinin bir araya gelerek oluşturduğu ritm grubu ise açılış sonrasında sahne aldı. Mini konserde bir engelli öğrencinin okuduğu parçalara ritm tutan grup alkış topladı.

Engelli çocukları vasıtasıyla tanıştılar

Ritm grubunda yer alan Sevgi Güler, engelli anneleri ile birlikte oluşturdukları grupta zil, darbuka, def gibi müzik aletleri ile ritm tutarak çeşitli aktivitelerde yer aldıklarını söyledi. Çocukların eğitim gördüğü okulda diğer annelerle tanıştıklarını ifade eden Güler,"Engelli çocuklarımızın vasıtasıyla bir araya geldik. Diğer annelerle tanıştık, kaynaştık, bir birimizi sevdik. Hepimiz birer engelli annesiyiz, hepimizin birer cennet kuşu var. Böyle bir ritm gurubu kuruldu inşallah yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bedensel engelli kızının merkezde eğitim gördüğünü ifade eden Emine Sönmez ise yaz okulunda ritm gurubu kurmaya karar verildiğini ifade ederek,"Hem eğleniyoruz, hem stres atıyoruz. Gayet güzel bir zaman geçiriyoruz" dedi.

Örnek oluyorlar

Özel Özgür Yaşam Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Semra Öztürk, mini konser sonrasında ritm grubunu tebrik ederek, "Kuruluşumuzun 16'ncı yılı Cumhuriyetimizin 95'inci yılı böyle anlamlı bir günde bizlerde yeni binamızın açılışını yapalım dedik. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine en iyi hizmeti verebilmek adına özel materyallerle donatılan bir bina hazırladık. Bugünde düzenlediğimiz açılışta yaz okulunda birkaç hafta ile oluşan ritm gurubu sahne aldı. Özel çocuklarımız ve annelerinden oluşan gurup buraya çalışamadan provasız geldiler. Buna rağmen muhteşem bir performans sahnelediler. Ellerinden tutulursa hem kendilerine güvenleri gelecek hemde bu alanda iyi bir örnek teşkil edecekler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Açılış sonrasında Kızılay gönülleri öğrencilerle birlikte çeşitli aktiviteler yaptı.