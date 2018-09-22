Engelli araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attılar

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde engelli minibüsü satın almak için kampanya başlatan engelli vatandaşlar, engelli araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.

Tokat'ın Zile ilçesinde Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği tarafından engelli vatandaşların sosyal hayatında var olmaları, rahat ve sağlıklı seyahat etmeleri adına engelli minibüsü almak için ilgili kurumlardan izin alarak yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya hesaplarından seslerini duyurun engelli vatandaşlar, alınacak minibüs için 20 bin lira topladı. 12 engelli aracı, düğün gibi bir konvoy yaparak şehir turu attı. Türk bayraklarıyla süslenmiş engelli araçlarını gören vatandaşlar çok şaşırdı. Dernek binası önünde toplanan konvoy basın açıklaması yaptı.

Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan, "Engelli kardeşlerimizin derneğimize, hastaneye rahat seyahat edebilmeleri için ulaşımlarına ihtiyaç sağlamak maksadıyla aracımızı almak istiyoruz. Biz bu kampanya için valilikten Türkiye genelinde 6 ay süreli izin aldık. Sosyal medya üzerinden 1 aydır faaliyetimiz devam ediyor. Bu sürede 20 bin lira civarında bir para topladık. Aracımız 150 bin lira civarında. Yardımsever kardeşlerimizden, eşimizden, dostumuzdan bir destekte onlardan bekliyoruz. Ufak olsun, damlaya damlaya göl olur. Aracımızı almak istiyoruz. Yardım yapacaklara, yapmış olanlara, yapmayı düşünenlere, isteyip de yapamayanlardan Allah razı olsun. Her zaman düğünlerimizde şahit olduğumuz bir şeydir, konvoy yaparlar kornaya basalar. Bizim bu konvoyumuzda herhangi bir engelli kardeşimizin düğün konvoyu değildi. Bu konvoyumuzdaki korna sesleri engelli kardeşlerimizin çevremize, eşimize, dostumuza Türkiye'ye seslerini duyurma konvoyuydu. Araç için yapılan bir konvoydu.” şeklinde konuştu.

Konvoy yapan engelli vatandaşlar, alınacak aracın kendileri için ne kadar önemli olduğunu ifade ederek, alınacak engelli minibüsünün kendilerine çok faydalı olacağını belirttiler.