Engelli çift dünyaevine girdi

Nikah törenine Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve Turhal Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara katıldı. Bedensel engelli Şengül Günay ve Özkan Kuralay çiftinin nikahını Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler kıydı. Damat ve gelinden "Evet" yanıtı alan Bekler, çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Daha sonra aile cüzdanını çifte uzatan Bekler, ömür boyu mutluluklar diledi.

Bekler, evliliğinin kutsal bir yuvanın kurulmasıyla başladığını söyleyerek dünyaevine giren Şengül Günay ve Özkan Kurulay çiftine 3 tane öğütte bulundu. Nikah, dua edilmesinin ardından sona erdi.