Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 15:08

Engelli çift dünyaevine girdi

Tokat’ın Turhal ilçesinde Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kıyılan nikahla Şengül Günay ve Özkan Kuralay dünyaevine girdi.

Engelli çift dünyaevine girdi

09 Mayıs 2018 15:08


Nikah törenine Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve Turhal Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara katıldı. Bedensel engelli Şengül Günay ve Özkan Kuralay çiftinin nikahını Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler kıydı. Damat ve gelinden "Evet" yanıtı alan Bekler, çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Daha sonra aile cüzdanını çifte uzatan Bekler, ömür boyu mutluluklar diledi.


Bekler, evliliğinin kutsal bir yuvanın kurulmasıyla başladığını söyleyerek dünyaevine giren Şengül Günay ve Özkan Kurulay çiftine 3 tane öğütte bulundu. Nikah, dua edilmesinin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç