Engelli genç, belediye başkan aday adayı oldu

Tokat'ta yaklaşık 10 yıldır kas erimesi nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç Turhal belediye başkan aday adayı oldu.

Turhal ilçesinde ikamet eden Özcan Güldal'a (20) yaklaşık 10 yıl önce kas erimesi teşhisi konuldu. Bir yıl sonra yürüyemez hale gelen Güldal, tekerlekli sandalye ile gündelik işlerini görmeye başladı. Hastalığına karşı hayata tutunmaya çalışan Güldal, Turhal Belediye Başkan aday adayı oldu. Engelinin belediye başkan adayı adayı olmasına engel olmadığını belirten Güldal,"Benim ayaklarım engelli olabilir ama benim yüreğim engelli değil. Yüreğim sağlam. Yüreği sağlam olan bir insanın davası güzel olur. Davadan aşk ile samimiyetle yürürsen o dava güzel ışıklar elde edersin. Yarınlarımız için Erdoğan Allah'ın bir lütfüdür. Başkan Erdoğan sayesinde 15 Temmuz darbesi engellendi” dedi.

"Aşk ile sevda ile yapılan bir işte engel yoktur"

Engelli milletvekilleri olduğuna dikkat çeken Güldal, engelli belediye başkanlarının da olmasını arzu ettiğini belirterek,"Aşk ile sevda ile yapılan bir işte engel yoktur. Ben AK sevdaya Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına sevdalıyım. Bu sevda için benim için engel yok. Genel merkez Kaf Dağı'nın arkasında da olsa yine giderim. Turhal ilçe başkanlığının havası, suyu, ortamı beni mutlu ediyor. Aşk ile sevgi ile yapılan bir işte engel yoktur. Reisimizin sözü ile durmak yok yolla devam omuz omuza" diye konuştu.