Engelli Muhtar Adayına “Gelemez, gidemez” tepkisi

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde Şeyhali Mahallesi engelli muhtar adayı Sevim Baykal, muhtar adaylığını ilk sosyal medyadan açıkladığında ‘Gelemez, gidemez' tepkisi almasına rağmen, akülü engelli arabası ile tüm engelleri aşarak muhtar adaylık çalışmalarına devam ediyor.

Akülü arabası ile adaylık broşürü dağıtan Baykal, yapacağı çalışmaları ve engelli olmasının ona engel olmayıp, nasıl bir fark kattığını herkese anlatıyor. Adaylığını ilk sosyal medyadan açıkladığında ‘gelemez, gidemez' tepki verenler olsa da, pes etmeden kendini anlatmaya devam ediyor.

Muhtarlık adayı olarak Sevim Baykal'ın bir sıfır önde olduğunu belirten Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan, “Sevim Baykal engelli derneğimizin üyesidir. Sürekli yaptığımız faaliyetlere aktif olarak katılımı sağlayan, sosyal bir kişiliktedir. Şeyhali Mahallesinin sorunlarını ve Zile'mizi çok iyi bilmektedir. Biz muhtarlığı yapacağına inanıyoruz ve sonsuz destek veriyoruz. Tüm engelleri kaldıracak ve sorunlara çözüm bulacaktır. Sosyal medyadan o engelli yapamaz tepkileri geldi. Zile'de yaşan 1400 engelli var. O zaman engelliler hiç dışarı çıkmasın. Bunu yıkmamız lazım. Ben dernek başkanlığı yapıyorum. Engelli milletvekillerimiz var. Bir Muhtar neden olmasın. Engelli kardeşlerimiz bir sıfır öndeler. Her hangi bir hizmet olduğu zaman belediye başkanı, kaymakam, onlar ziyaret etmek zorundalar. Engellilerin her zaman önceliği vardır. Halkımızın çoğunun da muhtar olmasına bakış açısı pozitif yönde.” dedi.

Muhtar adayı Sevim Baykal, “Şeyhali mahallesi seçmenlerinin beni seçmesini istiyorum. Çünkü ben sosyal bir insanım. Yardım etmeyi ve mücadele etmeyi çok seviyorum. Çalışmak, emek vermek güzel. Sosyal medyadan engelli ‘gelemez gidemez' gibi tepki verenler oldu. Duyunca çok üzüldüm. Aksine kendime güveniyorum. Resmi kurumlara gittiğim zaman bana öncelik veriyorlar. Eğer muhtar olursam bu avantajım bir artı olacaktır.” şeklinde konuştu.