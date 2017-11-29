Engelli öğrencilerden ilahi konseri

Yavuz Selim Özel Eğitim İlkokulu Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin hazırlamış olduğu Mevlid-i Nebi programı Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulu konferans salonunda yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Okul Müdürü Cihat Öztürk’ün konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Daha sonra 16 engelli öğrenciden oluşan koro ilahiler seslendirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile programa katılanlardan alkış toplayan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı. Müzik Öğretmeni Dilşat Arıkan, yaklaşık iki hafta süren yoğun bir çalışmanın ardından özel öğrencilerin güzel bir çalışmaya imza attığını kaydetti. Öğrencilerinin ilahi programı için çok emek verdiğini ifade eden Arıkan, “Öğrencilerimize teşekkür ediyorum çok güzel bir tablo çıktı ortaya. Buda bizler mutlu etti. Özel çocuklarımızla koro oluşturduk bazı engellerine rağmen çocuklarımız çok çok iyi performans sergilediler. Programlarımız dolu dolu geçiyor, sosyal etkinlikleri çok seviyorlar. Bizlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.