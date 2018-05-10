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10 Mayıs 2018 12:25

Engelliler Haftası ve Anneler Günü Birlikte Kutlandı

Tokat’ın Turhal İlçesinde Engelliler haftası ve Anneler Günü düzenlenen kahvaltı programında kutlandıEngelliler haftası ve Anneler günü dolayısıyla Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Bu hafta Engelliler haftası ve Pazar günü de Anneler günü, Anneler Gününün kutlanılmasını hak eden bu dünyada engelli çocukların anneleridir" diyen Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, engelli çocukları annelerinin bir ömür engelli çocuklarıyla birlikte yaşama imtihanıyla yaşadıklarını söyleyerek " bizler de devlet adamları olarak bu anlamlı haftada engelli çocuklarımızı ve annelerini onure etmek istediklerini söyledi.

Engelliler Haftası ve Anneler Günü Birlikte Kutlandı

10 Mayıs 2018 12:25

Tokat’ın Turhal İlçesinde Engelliler haftası ve Anneler Günü düzenlenen kahvaltı programında kutlandı


Engelliler haftası ve Anneler günü dolayısıyla Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Bu hafta Engelliler haftası ve Pazar günü de Anneler günü, Anneler Gününün kutlanılmasını hak eden bu dünyada engelli çocukların anneleridir" diyen Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, engelli çocukları annelerinin bir ömür engelli çocuklarıyla birlikte yaşama imtihanıyla yaşadıklarını söyleyerek " bizler de devlet adamları olarak bu anlamlı haftada engelli çocuklarımızı ve annelerini onure etmek istediklerini söyledi. Programın Turhal Belediyesi ve Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlendiğini söyleyen Bekler, Turhal’da yaşayan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizdi.


Anneler Gününü kutlayan Ak Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay ise Engelli annesi olmanın zor olduğunu omuzlarında koca bir yük taşıdıklarını belirtti. Bu anlamlı günde düzenledikleri programın çok önemli olduğunu söyleyerek tüm engelli annelerinin anneler gününü kutladı.


Program sonrası engelli çocukların çekmiş olduğu fotoğraflar ise Cumhuriyet Meydanı’nda sergiye açıldı. Engelli çocukların çekmiş olduğu fotoğraflar vatandaşlar tarafından çok büyük bir ilgi gördü. Fotoğraf sergisinin ardından engelli çocuklar Turhal Belediyesi başkanlığında ağırlanarak bir günlüğüne Belediye Başkanı oldular. Renkli görüntüler oluşturan engelli çocuklar Başkanlık koltuğuna oturarak Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in imzasını kullandı. Engelli çocuklardan Tuğba Sağlam’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makamda görüp eline almasıyla "reis bu" demesi renkli görüntülere yansıdı.




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