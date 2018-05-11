Engellinin cenazesine engelli dayanışması

Bir süreden beri rahatsızlığından dolayı tedavi gören Hakan Ertuğral’ın hayatını kaybetmesi üyesi bulunduğu Niksar Bedensel Engelliler Derneği’nde büyük üzüntü yaşattı. Niksar Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Adnan Ünsal ve dernek üyeleri tekerlekli araçlarıyla cenazeye iştirak ederek arkadaşlarına son görevlerini yaptılar.

Niksar Keşfi Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan NİKBED üyeleri arkadaşlarını son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurladılar.

NİKBED Başkanı Adnan Ünsal çok büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek; “Rahmetli Hakan Ertuğral bizim derneğimizin kurucu üyelerindendi. Uzun süre yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı, çok değerli, kıymetli güzel ve özel bir insandı. Biz onun vefatına çok üzüldük. Son görevimizi yapmak için cenaze namazını kılmak geldik. Kendisi canımızdı kanımızdı Allah gani gani rahmet eylesin, dualarımız daima onunla olacaktır. Bu hafta engelliler haftasını yaşıyoruz, böyle bir zamanda vefat etmiş olması ayrıca bir özellik taşıyor, tüm engelli kardeşlerimize sağlıklı günler ve hayırlı yaşamlar diliyorum. Tekrardan Hakan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor ailesine de başsağlığı diliyorum” dedi.

Hakan Ertuğuğral’ın cenazesi Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İsmetpaşa Kabristanlığında toprağa verildi.