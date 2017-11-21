Erbaa Belediyesi 11 yeni kurs açtı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2015 yılında belediye tarafından kurulan Erbaa Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (ESMEK) 2017 yılı güz dönemi kurslarında start Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kursiyere hizmet veren ESMEK’te, 2017 güz döneminde; gitar, bağlama, engelliler için ahşap boyama, ney, işaret dili, yağlı boya resim, koro, çeyiz ürünleri gibi yeni açılan 11 kursta 286 vatandaş eğitim almaya başladı.

Belediyecilik anlayışlarının sadece fiziki hizmetlerle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Sosyokültürel alanda Erbaa’nın gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışıyoruz. Fiziki hizmetlerimizin yanında doğrudan bireylere ulaşacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerimizden biri de ESMEK. Elbette altyapı ve üst yapı hizmetlerimiz belediyeciliğin gereği. Ancak belediyelerin tek görevinin bu olduğunu düşünmüyoruz. Sonuç olarak yerelde en güçlü kurumların başında belediyeler gelir. Göreve gelmeden önce nasıl bir hizmet anlayışı içerisinde bulunacağımızı hemşerilerimize aktarmıştık. Bu ideallerimizi ESMEK gibi, Bilgi Evleri gibi projelerimizle teker teker hayata geçiriyoruz. Bu hizmetlerin devamı da gelecek inşallah" dedi.