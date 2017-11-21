Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 12:23

Erbaa Belediyesi 11 yeni kurs açtı

Erbaa Belediyesi tarafından güz dönemine özel olarak açılan 11 yeni kursta 286 vatandaşa eğitim verilmeye başlandı.

Erbaa Belediyesi 11 yeni kurs açtı

21 Kasım 2017 12:23


Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2015 yılında belediye tarafından kurulan Erbaa Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (ESMEK) 2017 yılı güz dönemi kurslarında start Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kursiyere hizmet veren ESMEK’te, 2017 güz döneminde; gitar, bağlama, engelliler için ahşap boyama, ney, işaret dili, yağlı boya resim, koro, çeyiz ürünleri gibi yeni açılan 11 kursta 286 vatandaş eğitim almaya başladı.


Belediyecilik anlayışlarının sadece fiziki hizmetlerle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Sosyokültürel alanda Erbaa’nın gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışıyoruz. Fiziki hizmetlerimizin yanında doğrudan bireylere ulaşacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerimizden biri de ESMEK. Elbette altyapı ve üst yapı hizmetlerimiz belediyeciliğin gereği. Ancak belediyelerin tek görevinin bu olduğunu düşünmüyoruz. Sonuç olarak yerelde en güçlü kurumların başında belediyeler gelir. Göreve gelmeden önce nasıl bir hizmet anlayışı içerisinde bulunacağımızı hemşerilerimize aktarmıştık. Bu ideallerimizi ESMEK gibi, Bilgi Evleri gibi projelerimizle teker teker hayata geçiriyoruz. Bu hizmetlerin devamı da gelecek inşallah" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç