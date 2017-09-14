Erbaa Belediyesi eğitim-öğretim yılı hazırlıkları.

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, şehrin kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri Erbaa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK), Erbaa Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Okullar Ligi, Bilgi Evi gibi projelerin etkinliklerini bu yıl daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek “ Okullar açılıyor, ailelerde, öğrenci ve öğretmenlerde yeni dönemin heyecanı var. Kendi çocuğumun okula bir üst sınıfta okumaya başlayacak olmasının heyecanının yanında belediye olarak yapacağımız; eğitim, spor, kültür ve sanat çalışmalarının da heyecanını yaşıyorum. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize bu yıl da üstün başarılar diliyorum. Açıldığı 2015 yılından itibaren iki bin civarında vatandaşımızın katılarak sertifika almaya hak kazandığı ESMEK kurslarımızda yeni dönem başlıyor. Özellikle okul dışı derslerin bilgi, beceri ve yeteneklerin yer aldığı kurslar var. Bu anlamda eğitime önemli katkılar sağlayan bir kurum. Vatandaşlarımızı aynı şekilde bu yıl da kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Bunun yanında halkımızın yoğun ilgisine mazhar olan Erbaa Belediye Şehir Tiyatromuz da yeni sezonunu açıyor. Bütün tiyatro topluluklarında olduğu gibi yaz döneminde ara vermiştik. Tiyatroda yer alan arkadaşlarımız yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezon için çalışmalar başladı. Ramazanda sergilediğimiz Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı adlı oyunu Erbaa’da en az bir defa daha sergiledikten sonra ekibimiz yakın çevrede bir turneye çıkacak. Sonra da yeni oyun için çalışmalar başlayacak. Bu sezon için hedefimiz belirli aralıklarla oyunlarımızı sergilemek ve bölgede Erbaa’nın adını şehir tiyatrosu ile duyurmak. Çekirdek kadromuz oluşmuştu. Fakat tiyatromuza oyuncu bağlamında yeni katılım da bekliyoruz. Bu sebeple önümüzdeki haftalarda yapılacak oyuncu seçmelerine tiyatroya sevgisi ve ilgisi olan vatandaşlarımızı bekliyorum.” dedi.

Yunus Emre Parkı içerisinde inşa edilen bilgi evi binasının tamamlandığında önemli bir eğitim merkezi olacağını söyleyen Başkan Yıldırım “Evyaba, Kuruçay, Karşıyaka Mahallesi Bilgi Evlerinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Yeni eğitim, öğretim yılında bu bilgi evlerimiz faaliyetlerine başlayacak. Alacabal ve Erek Mahallelerinde Bilgi Evi Kurmak için çalışmalarımız ise sürüyor. “ diye konuştu.