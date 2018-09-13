Erbaa Belediyesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, şehir merkezindeki altyapının güçlendirilmesi amacıyla Sermet Durmuşoğlu

Caddesinde çalışma başlattı. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yenilenmesi

amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde ilk olarak içme suyu altyapı çalışmalarının tamamlanacağı

daha sonra kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarının başlayacağı belirtildi.

Altyapıyı çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım

“Görevde olduğumuz süre boyunca altyapı çalışmalarının önemine vurgu yapıp bu yönde adımlar

attık. Bu çerçevede şimdiye kadar ilçemizde toplam 41 bin 333 metrekare altyapı çalışması

gerçekleştirdik. Zamanı geldikçe plan ve program dahilinde eski altyapıları yeniliyoruz. Sermet

Durmuşoğlu Caddemizde bu çerçevede çalışma başlattık. Caddemizin altyapı sorununu çözeceğiz.”

diye konuştu.