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Erbaa Belediyesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışması başlattı.

Erbaa Belediyesi Sermet Durmuşoğlu Caddesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışması başlattı.


Belediye ekipleri, şehir merkezindeki altyapının güçlendirilmesi amacıyla Sermet Durmuşoğlu


Caddesinde çalışma başlattı. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yenilenmesi


amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde ilk olarak içme suyu altyapı çalışmalarının tamamlanacağı


daha sonra kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarının başlayacağı belirtildi.


Altyapıyı çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım


“Görevde olduğumuz süre boyunca altyapı çalışmalarının önemine vurgu yapıp bu yönde adımlar


attık. Bu çerçevede şimdiye kadar ilçemizde toplam 41 bin 333 metrekare altyapı çalışması


gerçekleştirdik. Zamanı geldikçe plan ve program dahilinde eski altyapıları yeniliyoruz. Sermet


Durmuşoğlu Caddemizde bu çerçevede çalışma başlattık. Caddemizin altyapı sorununu çözeceğiz.”


diye konuştu.

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