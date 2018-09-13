Erbaa Belediyesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışması başlattı.

Erbaa Belediyesi Sermet Durmuşoğlu Caddesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışması başlattı.
Belediye ekipleri, şehir merkezindeki altyapının güçlendirilmesi amacıyla Sermet Durmuşoğlu
Caddesinde çalışma başlattı. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yenilenmesi
amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde ilk olarak içme suyu altyapı çalışmalarının tamamlanacağı
daha sonra kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarının başlayacağı belirtildi.
Altyapıyı çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım
“Görevde olduğumuz süre boyunca altyapı çalışmalarının önemine vurgu yapıp bu yönde adımlar
attık. Bu çerçevede şimdiye kadar ilçemizde toplam 41 bin 333 metrekare altyapı çalışması
gerçekleştirdik. Zamanı geldikçe plan ve program dahilinde eski altyapıları yeniliyoruz. Sermet
Durmuşoğlu Caddemizde bu çerçevede çalışma başlattık. Caddemizin altyapı sorununu çözeceğiz.”
diye konuştu.