Erbaa Belediyesi’nden borç yapılandırması

Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Uzun, yaptığı açıklamada, vatandaşların belediyeye olan su, emlak, çevre temizlik vergisi, eğlence, ilan ve reklam vergisi borçlarının yapılandırıldığını kaydetti.

Uzun, 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı yasa ile belediyeye borcu olan vatandaşlar müracaat etmeleri halinde borçlarını yapılandırabileceklerini kaydederek, "Daha önceden 6111, 6552 ve 6736 sayılı yasalara göre yapılandırılan borçların vadelerinde ödenmesi gerekiyor. Özellikle 6736 sayılı yasaya göre yapılandırılan borçların ilk taksitlerinin 31 Mayısta ödenmiş olması gerekiyordu, ayrıca ikinci taksitlerin de 30 Haziran tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde yapılandırmaları bozulup borçlar eski haline dönecek, 7020 sayılı kanun hükümlerinden de yararlanamayacaklar. Belediyeye borcu olan vatandaşlarımız 30 Haziran tarihine kadar belediyemize gelerek 31 Mart son ödeme tarihli tahakkuk etmiş ödenmemiş borçlarını yapılandırabileceklerdir. Yapılandırılan bu borçların ilk taksit ödemesi 31 Ağustos tarihinde yapılacak. Vatandaşlarımızın kendilerine sunulan bu avantajı kullanmalarını bekliyoruz" dedi.