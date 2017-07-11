Erbaa’da 15 Temmuz programı

Türkiye genelinde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Anma törenlerine bütün vatandaşlar davet edilirken, bu etkinlik programı dışında, STK’lar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar tarafından da hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Erbaa’da yapılacak etkinlikler 11 Temmuz Salı günü saat 17.00’de ilçe protokolünün şehitlik ziyaretiyle başlayacak. Anma programında ikinci gün saat 14.00’de spor etkinlikleri yapılacak. 13 Temmuz Perşembe günü saat 10.30’da Hükümet Konağı girişinde açılacak sergi ile devam edecek programlarda, saat 14.00’da Kaymakamlık Toplantı salonunda konferans düzenlenecek. 14 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de anma programı şehit ailelerini ziyaretle başlayacak. Saat 12.00’de Cuma Namazı öncesi bütün camilerde Kur’an-ı Kerim okunarak yurt genelinde okunan 100 bin hat-mi şerif’in duası yapılacak. Kur’an Kurslarında yapılacak anma törenin ardından 15 Temmuz Hatıra Ormanı ziyaret edilecek.

15 Temmuz günü saat 19.20’de şehitlikteki çelenk koyma töreni ile birlikte vatandaşlar mehter takımı eşliğinde Büyük Camiye kadar yürüyecek. Demokrasi nöbeti Cumhuriyet Meydanında saat 20.50’de başlayacak ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. 21.10’da protokol konuşmalarının yapılmasıyla beraber meydanda Kuran-ı Kerim okunacak. Nöbetler, 22.45’de Ahmet Hakan Karagül konseriyle devam edecek. 16 Temmuz saat 00.13’de tüm Türkiye ile aynı anda camilerden salalar okunacak. Canlı bağlantılar ve şiirlerin okunması ile sürecek programda 02.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da yapacağı konuşma canlı olarak yayınlanacak. Sabah saat 05.00’de nöbete devam edenlerle birlikte kahvaltı yapılacak. 16 Temmuz saat 20.40’da Necmettin Nursaçan’ın konferansıyla nöbetler devam edecek. Saat 22.00’da başlayacak Grup Sezgilerin 15 Temmuz ezgileri konseriyle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sona erecek.