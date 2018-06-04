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04 Haziran 2018 18:02

Erbaa’da büyük iftar hazırlığı

Erbaa Belediyesi bu yıl dördüncüsü düzenleyeceği ’Büyük Erbaa İftarına’ hazırlanıyor.

Erbaa’da büyük iftar hazırlığı

04 Haziran 2018 18:02


Erbaa Belediyesi her yıl Ramazan ayında düzenlediği ’Büyük Erbaa iftarını’ bu yıl 9 Haziran’da Cumhuriyet Meydanında yapacak. Büyük Erbaa İftarının bu yıl dördüncüsünü yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"9 Haziran’da gerçekleştireceğimiz Büyük Erbaa İftarına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Erbaalı hemşerilerimizle aynı sofrada buluşup oruçlarımızı hep birlikte açacağız inşallah. Bütün hemşerilerimi Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanında kuracağımız büyük sofraya davet ediyorum" dedi.




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