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04 Haziran 2018 18:07

Erbaa’da eski tekel ambarları belediyeye devredildi

Erbaa’da eski tekel ambarlarının bulunduğu 75 bin metrekarelik alan belediyeye devredildi.

Erbaa’da eski tekel ambarları belediyeye devredildi

04 Haziran 2018 18:07


Erek Mahallesi’nde tekel ambarlarının bulunduğu 75 bin metrekarelik alan 2015 yılında spor tesisi yapılabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü devredildi. Ancak daha sonra yeni stadyumun ambarların karşısındaki eski pancar kantarı olarak kullanılan alana yapılmasına karar verildi. Yeni stadyumun ihalesinin yapılmasının ardından eski tekel ambarları Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararıyla Erbaa Belediyesi’ne devredildi.


75 bin dönümlük alanın Erbaa Belediyesi’ne devredilmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Yıllardır atıl şekilde kalmış kullanılmayan tekel ambarlarını ilçemize yeni bir stadyum kazandırmak amacıyla önce Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ettirmiştik. Daha sonra stadyumun tekel ambarlarının karşısında bulunan eski pancar kantarının bulunduğu alana yapılması kararlaştırıldı. İhalesi yapıldı. Yüklenici firma sözleşmeyi imzaladı. Daha sonra tekel ambarlarının belediyemize tahsis edilmesi için girişimlerde bulunduk. Bu girişimlerimizin ardından Özelleştirme Yüksel Kurulu bu alanı belediyemize devretti. Bu alanı geliştireceğimiz proje ile Erbaa’mıza en verimli olacak şekilde kazandıracağız. Park Vadi ve stadyum gibi projelerin etrafında yer aldığı bu alanı çevresine uyumlu olacak şekilde entegre edeceğiz." dedi.




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