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21 Haziran 2017 13:46

Erbaa’da ’Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı’ adlı tiyatro sahnelendi

Erbaa Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2’nci oyununu sahneledi.

Erbaa’da ’Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı’ adlı tiyatro sahnelendi

21 Haziran 2017 13:46


Geçtiğimiz Mart ayında ’Soframdaki Aç Kurtlar’ adlı oyunla ilk kez seyirci karşısına çıkan Erbaa Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ikinci oyununu tiyatro severlerin beğenisine sundu. Şehir Tiyatrosu, Ferhan Şensoy’un yazdığı İbrahim Alıcı ve Onur Sabancılar’ın yönettiği ’Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı’ adlı iki perdelik komedi oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Kongre ve Kültür Merkezi’nde oynanan oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şehir Tiyatrosu aynı oyunla 29 Haziran’da tekrar seyirci karşısına çıkacak.


Şehir tiyatrosunun kendileri için bir yol yapmak, park yapmak, kültür merkezi yapmak kadar önemli olduğunu kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Tiyatromuzu kurarken amacımız ilçemizdeki kültürel faaliyetlere çeşitlilik kazandırmak en önemlisi de tiyatronun Erbaa’da teşvik edilip gelişmesini sağlamaktı. Bu işe başladığımızdan beri büyük gelişme kat ettik. Her geçen gün şehir tiyatrosu gelişiyor ve büyüyor. Şehir tiyatrosu oyuncularına ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.




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