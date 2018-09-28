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Erbaa'da kasaplar denetlendi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde zabıta ekipleri kasapları denetledi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde zabıta ekipleri kasapları denetledi.


Zabıta ekipleri ilçedeki kasaplarda denetim çalışması gerçekleştirdi. Veterinerler eşliğinde satışa sunulan etlerde mühür bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, hijyen ve beyaz et ile kırmızı etin aynı dolaplarda saklanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.


Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Nurhan Şahin sorumluluk alanları içerisindeki kasaplarda denetim çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek,"Vatandaşlarımızın çok daha hijyenik ortamlarda tüketim yapabilmesi için denetim çalışması gerçekleştirdik. İş yerlerimizin bir çoğunda kural dışı bir duruma rastlamadık. Esnaflarımıza bu sebeple teşekkür ediyorum. Gerekli şartları taşıyamayanlar için ise uyarılarımızı yaptık. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

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