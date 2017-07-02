Erbaa’da ’Kolpa’ coşkusu

Erbaa Belediyesi’nin 2’ncisini düzenlediği geleneksel çocuk şenliği kapsamında Kolpa grubu konser verdi. Park Vadi’de düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Meydan Erbaa Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte yapılacak açılış töreninde de bir konser düzenleyeceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"2014 yılından bu tarafa konser yapmaya çalışıyoruz. Ancak 2014’den beri memleketimizde sıkıntılı günler yaşadık. Bir türlü konser yapamadık. Bu güne nasipmiş. Şuanda çarşıyı yapıyoruz, ışıklandırıyoruz. Şimdi meydanı yapacağız. 25 Ağustos’ta orada açılış yapacağız. Açılışı konserle yapacağız inşallah. Ülkemizde büyük bir vaka olmadığı sürece Erbaa’da bu etkinlikleri göreceksiniz" dedi.

Daha sonra Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun sahneye çıkarak Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu’ya Erbaaspor forması hediye etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser Kolpa grubunun söylediği birbirinden güzel şarkılarla sona erdi.