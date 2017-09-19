Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 10:27

Erbaa’da köy yollarında asfalt çalışması

Tokat’ın Erbaa ilçesinde köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Erbaa’da köy yollarında asfalt çalışması

19 Eylül 2017 10:27


Yaklaşık 5 aydır genişletme ve altyapı çalışmaları süren Gökal grup yolunun 13 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt çalışmalarının başladığını kaydeden Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan,"13 kilometrelik o yolda bir süre genişletme çalışmalarıyla uğraştık. Bugün itibariyle günlük 500 metre sıcak asfalt dökülüyor. Ay sonuna kadar inşallah tamamlamayı planlıyoruz. Kenarlara bariyerler yerleştirilecek. Aşırı yağışlarda yolda deforme olmasın diye su giderleri de yapılacak. Yolun bir seferlik değil ömürlük olması için azami gayret gösteriliyor. Diğer yandan Karayaka Kasabası ile Kale Köyü arasındaki yolun asfalt çalışmaları tamamlandı. Kızılçubuk-Kale yolu arasındaki çalışma devam ediyor. Onun dışında İverönü, Evciler, Endikpınar ve Küplüce köylerini birbirine bağlayan grup yolunda Cumartesi günü itibariyle çalışmalara başladık. Yolu kazıdık inşallah hafta sonu asfaltı dökeceğiz. Yol çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor" dedi.


Kaymakam Karacan ayrıca ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 112 istasyonu bulunmayan Gökal Beldesi’ne 112 istasyonunun kurulduğunu ve faaliyete başladığını, kış aylarında Gökal kasabası ve çevre köylere hizmet verecek bir paletli ambulansın Gökal’da bu istasyonda görevlendirileceğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç