Erbaa’da köy yollarında asfalt çalışması

Yaklaşık 5 aydır genişletme ve altyapı çalışmaları süren Gökal grup yolunun 13 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt çalışmalarının başladığını kaydeden Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan,"13 kilometrelik o yolda bir süre genişletme çalışmalarıyla uğraştık. Bugün itibariyle günlük 500 metre sıcak asfalt dökülüyor. Ay sonuna kadar inşallah tamamlamayı planlıyoruz. Kenarlara bariyerler yerleştirilecek. Aşırı yağışlarda yolda deforme olmasın diye su giderleri de yapılacak. Yolun bir seferlik değil ömürlük olması için azami gayret gösteriliyor. Diğer yandan Karayaka Kasabası ile Kale Köyü arasındaki yolun asfalt çalışmaları tamamlandı. Kızılçubuk-Kale yolu arasındaki çalışma devam ediyor. Onun dışında İverönü, Evciler, Endikpınar ve Küplüce köylerini birbirine bağlayan grup yolunda Cumartesi günü itibariyle çalışmalara başladık. Yolu kazıdık inşallah hafta sonu asfaltı dökeceğiz. Yol çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor" dedi.

Kaymakam Karacan ayrıca ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 112 istasyonu bulunmayan Gökal Beldesi’ne 112 istasyonunun kurulduğunu ve faaliyete başladığını, kış aylarında Gökal kasabası ve çevre köylere hizmet verecek bir paletli ambulansın Gökal’da bu istasyonda görevlendirileceğini ifade etti.