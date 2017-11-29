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29 Kasım 2017 15:01

Erbaa’da kros yarışması

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Okul Sporları ve Okullar Ligi kapsamında okullar arası kros yarışması düzenlendi.

Erbaa’da kros yarışması

29 Kasım 2017 15:01


2 bin, 3 bin ve 5 bin metre koşuların gerçekleştirildiği yarışma Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde yapıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler Tokat’ta düzenlenecek il finaline katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yapılan yarışmalarda yıldız erkekler kategorisinde Tepeşehir Yatılı Bölge Ortaokulu ile Karayaka Başaralar Yatılı Bölge Ortaokulu, yıldız erkekler kategorisinde Tepeşehir Yatılı Bölge Ortaokulu ile Karayaka Başaralar Yatılı Bölge Ortaokulu, yıldız kızlar kategorisinde Yavuz Selim Ortaokulu ile Alacabal Ortaokulu, genç kızlar kategorisinde Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç erkekler kategorisinde ise Erbaa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu lisesi Erbaa’yı Tokat’ta yapılacak il finallerinde temsil etmeye hak kazandı.




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