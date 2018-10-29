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-Erbaa'da öğrencilerden Cumhuriyet yürüyüşü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde özel bir lise tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde özel bir lise tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçedeki özel bir lise 95 metre uzunluğunda Türk Bayrağı hazırladı. Hazırlanan bayrakla birlikte öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe; Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, Jandarma Komutanı Emre Çelebi ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.


Öğrencilerin taşıdığı Türk Bayrağı ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Düzenledikleri yürüyüşe katılan herkese teşekkür eden okul müdürü Volkan Selçuk,"Cumhuriyetimizin 95'inci yılına özel 95 metre uzunluğunda Türk Bayrağı hazırladık. Öğrencilerimiz eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdik. Veliler ve vatandaşlarımız da yürüyüşümüze yoğun ilgi gösterdi. Katılan herkese çok teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha kutluyorum" dedi.

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