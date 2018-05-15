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15 Mayıs 2018 11:08

Erbaa’da okul sporları ve okullar ligi kupaları törenle verild.

Erbaa belediye tarafından organize edilen Okullar Ligi ve Okul Sporları etkinliklerinde dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle verildi.

Erbaa’da okul sporları ve okullar ligi kupaları törenle verild.

15 Mayıs 2018 11:08


Törene, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Rayif Ünal, Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun, Güreş İhtisasspor Başkanı Mehmet Özdilek, Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi Ufuk Keleş, Erbaaspor Teknik Direktörü Deniz Kolgu ve çok sayıda genç sporcu katıldı.


Törende organizasyonda yer alan beden eğitimi öğretmeni Erdal Tezer,"Gençleri spora teşvik etmek, sporun altyapısını oluşturmak ve Erbaa’dan milli sporcular yetiştirmek hedefiyle ilk olarak 2014-2015 sezonunda başlattığı Okullar Ligi Projesi amacına ulaşıyor. 4 yılda futbol voleybol ve basketbol branşlarında yaklaşık 2 bin öğrencimizin mücadele ettiği lig okullarımızı başarıdan başarıya koşturuyor." dedi.


Organizasyona katılan beden eğitimi öğretmenleri adına Başkan Yıldırım’a teşekkür plaketi takdim edildi. Ödülü lise öğretmeni Aydın Usal’ın elinden alan Başkan Yıldırım,"Bu projeye her yıl ortalama 30 tane okul katılıyor. Türkiye’de belediyenin, milli eğitimin, gençlik sporun ortaklaşa düzenlediği böyle bir organizasyon neredeyse yok. O yüzden ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Bugüne kadar 2 bine yakın öğrencimiz bu etkinliklere katıldılar. Bu konuda ciddi bir maddi kaynak da sağlıyoruz. Çünkü bende sporun içinde bulundum nasıl zorluklar yaşandığını iyi biliyorum. Artık Erbaa’da sporu konuşuyoruz. Bu önemli. Çünkü gençlerin hem fizyolojik hem de anatomik anlamda sağlıklı yetişmesi aynı zamanda ruhsal anlamda da sağlıklı yetişmesi önemli. Başarılı olduklarını gördükçe özgüvenlerinin gelişmesi önemli. Bu noktada da Okullar Ligi bu açığı kapatıyor." dedi.




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