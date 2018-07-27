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27 Temmuz 2018 21:01

Erbaa’da Oto galericiler sitesi inşaatı başladı

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım oto galerici esnafıyla bir araya geldi.

Erbaa’da Oto galericiler sitesi inşaatı başladı

27 Temmuz 2018 21:01


Oto galerinin şehir dışına taşınması amacıyla Erbaa Belediyesi tarafından satın alınan 21 dönümlük arazide inşa çalışmaları başladı. Başkan Yıldırım esnaflarla bir araya geldiği toplantıda dükkanların satın alma koşulları ve on araçlık açık, dört araçlık kapalı alanı olan 43 dükkân ile ilgili bilgi verdi. Projede ayrıca 3 bin 400 metrekarelik açık oto pazarı ile idari bina ve kafeterya yer alacağı belirtildi.


Esnafların şehir içinden şehir dışındaki bu alana taşınmasıyla trafik sorununun büyük oranda çözüleceğini kaydeden Başkan Yıldırım “Oto galerilerin şehir merkezinde yer alması başta otopark sorunu olmak üzere birçok sorunu beraberinde getiriyor. Yeni yönetmelik gereği şehir içindeki oto galerilerin kendileri için ayrılmış alanlara taşınması gerekiyor. Bu kurallara uymayanlar hakkında dükkanların mühürlenmesine varan bir çok yasal yaptırım uygulanacak. Erbaa’da hizmet veren oto galericilerimiz dükkanlarının önüne satışa koydukları araçları park etmeleri sebebiyle yaklaşık dört yüz araçlık otopark sorunu oluşuyor. Bu durum trafiğin aksamasına yol açıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla bu projeyi geliştirdik. Çalışmalar başladı. Oto galericiler sitesi Erbaa’nın batı girişinde D-100 karayolunun güneyinde yer alacak. Oto galerilerden kaynaklı trafik sorununu da çözüyoruz. Bu ikinci toplantımız ilki proje ile ilgili bilgi vermek amaçlıydı. Bu toplantımızda esnaflarımızın dükkanları satın alma şartlarını konuştuk. Esnaflarımızla çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Erbaa’mıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.




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