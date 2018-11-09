Erbaa'da Sıfır Atık Projesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi' Tokat'ın Erbaa ilçesinde de başladı.

Erbaa Belediyesi ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesine destek vermek amacıyla tüm birimleri için dönüşüm kutuları hazırladı. Proje kapsamında bilgilendirme broşürleri ve öğretmenlere yönelik tanıtım toplantıları gerçekleştirildi. Kamu binalarına kağıt, plastik, metal, cam, organik atıklar ve elektronik atıkların ayrı ayrı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla toplama kutuları yerleştirildi.

Projenin ekonomiye ve çevreye büyük fayda sağlayacağını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Belediyenin en büyük işlerinden biri temizlik işidir. Temizliği yaparken de hepsi aynı cins çöpler değil. Kimisi kağıt, kimisi plastik, kimisi cam, kimisi metal. Bütün bunlar günlük elimizden geçiyor. Günde biz Erbaa'dan 70 ton çöp topluyoruz. TÜİK verilerine göre bir kişi günde bir kilogram çöp üretiyor. Günlük 70 ton için yılda ortalama 7 ile 8 milyon lira para harcıyoruz. 70 tonu toplayıp onu bertaraf tesisine götürmenin maliyeti 7-8 milyon lira. Orada bile aslında bir servet yatıyor. Bu servetin farkına varmamız gerekiyor. Bunun için de bir proje yapılması gerekiyordu. Sıfır Atık Projesi yapıldı, tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde öncelikle resmi kurumlarda başlamak üzere, daha sonra yapacağımız yeni yatırımlarla beraber bütün Erbaa halkına bunu kabul ettirmek ve bunu evlere kadar ulaştırmak adına bir çalışma başlatıldı. Peki sıfır atık ne? Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız organize ediyor. Bir defa israfı önlememiz gerekiyor. Erbaa'nın eskiden merkez nüfusu ne kadardı 10 bin. Şimdi ne kadar 66 bin. Dolayısıyla daha fazla tüketiyoruz. Kaynaklar sabit ancak onu kullanan nüfus artmış. Kaynaklar sabitse kaynakları verimli kullanmamız lazım. Sıfır atığın birinci amacı israfı önlemek. İkinci amacı kaynakları daha verimli kullanmak. Atık oluşumunu azaltmak. Atık miktarı azalırsa bizim temizlik için yılda harcadığımız ortalama 8 milyon lira daha aşağı seviyelere düşer. Biz buraya harcayacağımız parayı başka hizmetler yapmak için harcayabiliriz" diye konuştu.