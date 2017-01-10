Erbaa’da soba zehirlemesi: 1 ölü, 1 Yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında oturan Ahmet Ulutaş (72) ve Fadime Ulutaş (63) çifti dün gece evlerinde bulunan kömür sobasını yakıp uyudu. Yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah yaşlı çifti kontrol eden yakınları Ahmet ve Fadime Ulutaş çiftinin hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fadime Ulutaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ahmet Ulutaş ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Ulutaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.