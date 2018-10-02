Erbaa'da yağlı boya resim sergisi açıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yağlı boya resim sergisi açıldı.

ESMEK kapsamında aralarında doktor, hemşire, öğretmen ve ev hanımlarının da bulunduğu 18 kursiyer, yağlı boya resim kursuna katıldı.Kursiyerler kurs aldıkları yaklaşık 6 aylık dönemde birçok yağlı boya tablo hazırladı. Hazırlanan tablolar Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin 1 hafta boyunca açık kalacağı belirtildi.

Kursun tamamen ücretsiz şekilde ESMEK kapsamında gerçekleştirildiğini kaydeden Resim Öğretmeni Kürşat Erarslan, "Bu ürünler, yaklaşık 6-7 aylık bir çalışmanın ürünü. Bu anlamda haftanın 2-3 günü akşamları çalışmalarımız devam ediyor. Burada farklı meslek gruplarından öğrencilerimiz var. Doktor var, hemşire var, öğretmen var, ev hanımı var. Hem etkili zaman kullanmış oluyorlar, zamanı doğru değerlendirmiş oluyorlar. Hem de çalışma yoğunluğundan kurtulup rahatlamak için bu kursları düzenliyoruz. 3 yıldır düzenli olarak bu kurslarımız devam ediyor. Bu yıl 3'üncüsünü açtık sergimizin. Erbaa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları adı altında. ESMEK adı altında bu kurslar ücretsiz şekilde devam ediyor. Çalışmalar da başarılı bir şekilde yapıldı." dedi.