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07 Ocak 2017 16:55

Erbaa’dan Halep’e yardım

Erbaa’dan Halep’e yardım

07 Ocak 2017 16:55

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Halep’ten tahliye edilen mültecilere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırı Cumhuriyet Meydanı’ndan dualarla uğurlandı.
Erbaa Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına İHH İnsani Yardım Vakfı, Beşir Derneği, Hayrat Vakfı, AK Parti Erbaa Kadın Kolları ve Erbaa Belediyesi Kadın Meclisi destek verdi. 19 gün önce Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantlarda toplanan yardımlardan oluşan yardım tırı burada düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi. Dualar eşliğinde yola çıkan yardım tırında un, kuru gıda ve kıyafet yardımlarının bulunduğu öğrenildi.
Erbaa’da düzenlenen yardım kampanyası kapsamında ilk yardım tırının Suriye’deki mazlumlara ulaştığını belirten İHH İnsani Yardım Vakfı Erbaa Temsilcisi Cengiz Çırak “Geçen hafta Hayrat Vakfı aracılığıyla ilk tırımızı uğurladık. Nasip olursa inşallah bugün de ikinci tırımızı gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta da Beşir Derneği aracılığıyla üçüncü tırımızı göndereceğiz. Suriye’ye yardımlarımız, Suriye halkı Esed rejimini devirip, kendi özgür iradesiyle yönetimi oluşturup dış yardımlara ihtiyaç duymayacak duruma gelinceye kadar devam edecektir" diye konuştu.



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