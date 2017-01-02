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02 Ocak 2017 16:12

Erbaa’dan Suriye’ye yardım

Erbaa’dan Suriye’ye yardım

02 Ocak 2017 16:12

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği Halep’e yardım kampanyasında ilk yardım tırı düzenlenen törenle yola çıktı.
Erbaa Belediyesinin İnsani Yardım Vakfı (İHH), Hayrat Vakfı, Beşir Derneği, Erbaa Belediyesi Kadın Meclisi ve AK Parti Erbaa Kadın Kolları ile birlikte düzenlediği yardım kampanyasında ilk yardım tırı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi. Törene Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Suriye’de ciddi bir dram yaşandığını ifade eden Hayrat Vakfı Erbaa Temsilcisi Ali Şahin, “Suriye’deki kardeşlerimiz için bugün bize sorgulamak değil ensar olmak düşer. Oradaki kardeşlerimize bir nebze omuz verebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.
Erbaalıların kampanyaya gösterdiği ilgi nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, “Bugün Müslüman olmanın sorumluluğunu taşıyan Erbaalılar olarak gıda tırımızı yolluyoruz. Onur duyuyorum. Emeği geçen derneklere, STK’lara herkese, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu bizim sınavımız. Erbaalılar olarak bu sınavı geçtiğimize inanıyorum. Erbaalıların bu yardımların devamını getireceğini biliyorum. Bugün burada birlikteliği gördük. Burada isimleri yazan STK’larımızın dışında isimleri yazmayan derneklerimiz de var. Onlar da destek veriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bu yardımların büyük önem arz ettiğini dile getiren Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan şöyle konuştu: “Veren el alan elden her zaman üstündür. Biz Türk Milleti olarak şimdiye kadar hep veren el olduk. Bu hem dinimizin gereği, hem kültürümüzün gereği. 600 yıl boyunca yönettiğimiz coğrafyada sürekli veren el olduk. Onlar da bize bu veren el olmanın karşılığını Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda verdiler. Afganistan’daki kardeşlerimiz, Pakistan’daki kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri çıkararak, evlerindeki emekleri çıkararak bu yüce milletin tekrar ayakta durmasını sağladılar. Çünkü onlar biliyorlardı ki Türk milleti ayakta kalırsa Müslümanların her zaman sığınacak bir yeri vardı.”



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